Mavenir وterrestar Solutions تتعاونان لتسريع النشر التجاري لشبكة الجيل الخامس الراديو غير الأرضية الجديدة

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--تواصل Mavenir، مزوّد البنية التحتية للشبكات السحابية الأصلية التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات، ريادتها الرائدة في مجال شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) مع حلول شبكات الراديو غير الأرضية (NTN) الجديدة لشبكات الجيل الخامس.وتتمثل المبادرة الأخيرة في دمج الاتصال عبر الأقمار الصناعية لشبكات Open RAN الأرضية وبالتالي تمكين الاتصال السلس للمستخدمين عبر الشبكات الفضائية والأرضية. يتم تسليم المشروع بالتعاون مع Terrestar Solutions، مشغل الأقمار الصناعية الكندي.

يبحث مشغلو الأقمار الصناعية بنشاط عن طرق لتسخير قدرات الشبكات غير الأرضية من الجيل الخامس ضمن طوبولوجيا شبكتهم، لتوسيع التغطية والقدرة في المناطق التي قد تكون فيها الشبكات الأرضية التقليدية غير مجدية اقتصاديًا أو غير عملية. ستطلق Terrestar عرضًا جديدًا لخدمة إنترنت الأشياء الضيقة النطاق (NB-IoT) للسوق، والذي يتطور إلى خدمة شبكة الجيل الخامس الكاملة مباشرة إلى الجهاز (D2D) بحلول عام 2025. بصفتها مورد التكنولوجيا المختار، ستوفر Mavenir تقنية الواجهة الأساسية وO-RAN المتوافقة مع معايير 3GPP. تقود تطبيقات Open RAN، المتوافقة مع مواصفات تحالف O-RAN، على تعزيز نشر شبكات مفتوحة وذكية وآمنة لكل من مالكي شبكات الهاتف المحمول وشبكات الأقمار الصناعية.

أعلن Jacques Leduc، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terrestar Solutions، أن "هذه الشراكة تهدف إلى تطوير معايير قابلة للتشغيل البيني تربط بسلاسة أنظمة الأقمار الصناعية متعددة المدارات والبنية التحتية الأرضية والأجهزة المحمولة معًا. هذه المبادرة هي خطوة محورية نحو ضمان تمتع كل كندي باتصال سلس وعالي الجودة، مما يعود بالفائدة المباشرة على كل من الصناعات والمستهلكين".

وقال Pardeep Kohli، الرئيس التنفيذي لشركة Mavenir: "إن شبكة O-RAN الخاصة بشركة Mavenir، المبنية على معايير ETSI O-RAN 3GPP R.17، تجعل من الممكن دمج نقاط الخدمة الأرضية والفضائية بسرعة وسلاسة. من خلال العمل مع شريكنا Terrestar، يعرض هذا المشروع المرونة الملحوظة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا المعيار والتكنولوجيا. تُظهر عمليات نشر Open RAN إمكاناتها الواضحة لتمكين مستويات غير مسبوقة من الاتصال للمستهلكين والصناعات، متجاوزة إمكانيات بناء برامج RAN التقليدية".

حول Terrestar Solutions

.Terrestar Solutions Inc هي شركة كندية لتشغيل الأقمار الصناعية المتنقلة تشارك في السباق لتقديم خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة للهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء وجعل الاتصالات في أي مكان في كندا حقيقة واقعة. وتلتزم الشركة برعاية النظام البيئي للشبكة المفتوحة والمتطورة باستمرار والقائم على المعايير، مما يمكّن مشغلي شبكات الهاتف المحمول من تقديم خدمات اتصالات في كل مكان. بفضل القمر الصناعي Echostar T1 والبنية التحتية للشبكة الأرضية وطيف الأقمار الصناعية المتنقلة، تقوم Terrestar بتوصيل الكنديين من أي مكان تقريبًا في البلاد، حتى في المناطق النائية في كندا من خلال خدمة Strigo للأقمار الصناعية المتنقلة (MSS). تدعم خدمة Strigo أيضًا المنظمات غير الربحية ومنظمات الأمم الأولى، مما يدل على إحساس الشركة القوي بالمسؤولية تجاه رفاهية وتقدم المجتمعات التي تخدمها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ، أو تواصل معنا عبر ... ، أو تابعنا على LinkedIn.

حول Mavenir

تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال الحلول السحابية الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تكون مراعية للبيئة حسب تصميمها، مما يمكّن المشغلين من تحقيق فوائد تقنية الجيل الخامس وتحقيق شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. وباعتبارها رائدة في مجال Open RAN ورائدة في الصناعة، فإن حلول Mavenir الحائزة على جوائز تقدم الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يسرع من تحول شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة

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