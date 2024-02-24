Mavenir وterrestar Solutions تتعاونان لتسريع النشر التجاري لشبكة الجيل الخامس الراديو غير الأرضية الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--تواصل Mavenir، مزوّد البنية التحتية للشبكات السحابية الأصلية التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات، ريادتها الرائدة في مجال شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) مع حلول شبكات الراديو غير الأرضية (NTN) الجديدة لشبكات الجيل الخامس.وتتمثل المبادرة الأخيرة في دمج الاتصال عبر الأقمار الصناعية لشبكات Open RAN الأرضية وبالتالي تمكين الاتصال السلس للمستخدمين عبر الشبكات الفضائية والأرضية. يتم تسليم المشروع بالتعاون مع Terrestar Solutions، مشغل الأقمار الصناعية الكندي.
يبحث مشغلو الأقمار الصناعية بنشاط عن طرق لتسخير قدرات الشبكات غير الأرضية من الجيل الخامس ضمن طوبولوجيا شبكتهم، لتوسيع التغطية والقدرة في المناطق التي قد تكون فيها الشبكات الأرضية التقليدية غير مجدية اقتصاديًا أو غير عملية. ستطلق Terrestar عرضًا جديدًا لخدمة إنترنت الأشياء الضيقة النطاق (NB-IoT) للسوق، والذي يتطور إلى خدمة شبكة الجيل الخامس الكاملة مباشرة إلى الجهاز (D2D) بحلول عام 2025. بصفتها مورد التكنولوجيا المختار، ستوفر Mavenir تقنية الواجهة الأساسية وO-RAN المتوافقة مع معايير 3GPP. تقود تطبيقات Open RAN، المتوافقة مع مواصفات تحالف O-RAN، على تعزيز نشر شبكات مفتوحة وذكية وآمنة لكل من مالكي شبكات الهاتف المحمول وشبكات الأقمار الصناعية.
أعلن Jacques Leduc، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terrestar Solutions، أن "هذه الشراكة تهدف إلى تطوير معايير قابلة للتشغيل البيني تربط بسلاسة أنظمة الأقمار الصناعية متعددة المدارات والبنية التحتية الأرضية والأجهزة المحمولة معًا. هذه المبادرة هي خطوة محورية نحو ضمان تمتع كل كندي باتصال سلس وعالي الجودة، مما يعود بالفائدة المباشرة على كل من الصناعات والمستهلكين".
وقال Pardeep Kohli، الرئيس التنفيذي لشركة Mavenir: "إن شبكة O-RAN الخاصة بشركة Mavenir، المبنية على معايير ETSI O-RAN 3GPP R.17، تجعل من الممكن دمج نقاط الخدمة الأرضية والفضائية بسرعة وسلاسة. من خلال العمل مع شريكنا Terrestar، يعرض هذا المشروع المرونة الملحوظة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا المعيار والتكنولوجيا. تُظهر عمليات نشر Open RAN إمكاناتها الواضحة لتمكين مستويات غير مسبوقة من الاتصال للمستهلكين والصناعات، متجاوزة إمكانيات بناء برامج RAN التقليدية".
حول Terrestar Solutions
.Terrestar Solutions Inc هي شركة كندية لتشغيل الأقمار الصناعية المتنقلة تشارك في السباق لتقديم خدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة للهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء وجعل الاتصالات في أي مكان في كندا حقيقة واقعة. وتلتزم الشركة برعاية النظام البيئي للشبكة المفتوحة والمتطورة باستمرار والقائم على المعايير، مما يمكّن مشغلي شبكات الهاتف المحمول من تقديم خدمات اتصالات في كل مكان. بفضل القمر الصناعي Echostar T1 والبنية التحتية للشبكة الأرضية وطيف الأقمار الصناعية المتنقلة، تقوم Terrestar بتوصيل الكنديين من أي مكان تقريبًا في البلاد، حتى في المناطق النائية في كندا من خلال خدمة Strigo للأقمار الصناعية المتنقلة (MSS). تدعم خدمة Strigo أيضًا المنظمات غير الربحية ومنظمات الأمم الأولى، مما يدل على إحساس الشركة القوي بالمسؤولية تجاه رفاهية وتقدم المجتمعات التي تخدمها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ، أو تواصل معنا عبر ... ، أو تابعنا على LinkedIn.
حول Mavenir
تبني Mavenir مستقبل الشبكات اليوم من خلال الحلول السحابية الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تكون مراعية للبيئة حسب تصميمها، مما يمكّن المشغلين من تحقيق فوائد تقنية الجيل الخامس وتحقيق شبكات ذكية ومؤتمتة وقابلة للبرمجة. وباعتبارها رائدة في مجال Open RAN ورائدة في الصناعة، فإن حلول Mavenir الحائزة على جوائز تقدم الأتمتة وتحقيق الدخل عبر شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، مما يسرع من تحول شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة
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