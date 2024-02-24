النفط يعمّق خسائره عند التسوية ويتراجع أسبوعيًا بأكثر من 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عمّقت أسعار النفط خسائرها عند تسوية التعاملات، لتنهي سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين على التوالي، في ظل استيعاب الأسواق انطلاق محادثات في باريس بشأن هدنة لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.
وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 2.45% بما يعادل 2.05 دولار عند 81.62 دولار للبرميل، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر بنسبة 2.2%.
موضوعات متعلقة
“الإسكان”: طرح تكميلى لوحدات بمشروع جنة في 4 مدن جديدة “الهجرة” تجيب عن استفسارات المصريين بالخارج بشأن مشروع“بيت الوطن” “إليوت مانجمنت” يخطط للاستحواذ على أصول في قطاع التعدين بمليار دولار
فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.7% أو 2.12 دولار إلى 76.49 دولار للبرميل، ليتراجع منذ بداية الأسبوع الجاري بنحو 2.5%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 6 منصات عند 503 منصات، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر 2023 (505 منصات).
وتعرضت أسعار الخام هذا الأسبوع لضغوط، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتراجع توقعات خفض الفائدة في أمريكا، مع المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك في الصين، فضلًا عن تقلص علاوة المخاطر مع تقييم الأسواق للتقارير التي أشارت لمساعي تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.