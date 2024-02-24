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النفط يعمّق خسائره عند التسوية ويتراجع أسبوعيًا بأكثر من 2%

2/24/2024 4:18:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها عند تسوية التعاملات، لتنهي سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين على التوالي، في ظل استيعاب الأسواق انطلاق محادثات في باريس بشأن هدنة لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 2.45% بما يعادل 2.05 دولار عند 81.62 دولار للبرميل، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر بنسبة 2.2%.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.7% أو 2.12 دولار إلى 76.49 دولار للبرميل، ليتراجع منذ بداية الأسبوع الجاري بنحو 2.5%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 6 منصات عند 503 منصات، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر 2023 (505 منصات).

وتعرضت أسعار الخام هذا الأسبوع لضغوط، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتراجع توقعات خفض الفائدة في أمريكا، مع المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك في الصين، فضلًا عن تقلص علاوة المخاطر مع تقييم الأسواق للتقارير التي أشارت لمساعي تهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893577

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