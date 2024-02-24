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الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بـ1.25% بعد ارتفاعه عند التسوية

2/24/2024 4:18:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية التعاملات، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين متتاليين.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.9% أو 18.7 دولار عند 2049.4 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2025.40 دولار، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 1.25%.

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ونشرت“بلومبرج” مسحًا تضمن آراء 72 خبيرًا اقتصاديًا، أفادوا برؤيتهم إبقاء الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث يتوقعون حاليًا انخفاضًا واحدًا بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 78.1% من 69.7%.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893576

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