الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بـ1.25% بعد ارتفاعه عند التسوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية التعاملات، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين متتاليين.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.9% أو 18.7 دولار عند 2049.4 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2025.40 دولار، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 1.25%.
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ونشرت“بلومبرج” مسحًا تضمن آراء 72 خبيرًا اقتصاديًا، أفادوا برؤيتهم إبقاء الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث يتوقعون حاليًا انخفاضًا واحدًا بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الربع الثالث من هذا العام.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 78.1% من 69.7%.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893576
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