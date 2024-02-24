الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسات الأسبوع، وسط زخم إيجابي عقب نتائج الأعمال الإيجابية من الشركات.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% عند 497.2 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي ثاني إغلاق قياسي على التوالي، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.15%، محققًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
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وفي حين زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7706 نقاط، حقق مؤشرا“كاك” الفرنسي و”داكس” الألماني، الإغلاق القياسي الحادي عشر لهما منذ بداية العام عند 7966 نقطة (+0.7%) و17419 نقطة (+0.3%).
وارتفع سهم بنك“ستاندرد تشارترد” بنسبة 4.85%، بدعم نتائج الأعمال التي أظهرت زيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 18% إلى 5.09 مليار دولار في عام 2023، بما يتماشى مع التوقعات.
وتتوقع وكالة“فيتش” تعافي الاقتصاد الألماني بحلول عام 2027، مع تلاشي أثر الصدمات السلبية مثل، إمدادات الغاز الطبيعي، والتشديد النقدي، وتراجع أحجام التجارة العالمية إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893575
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