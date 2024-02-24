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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

2/24/2024 4:18:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسات الأسبوع، وسط زخم إيجابي عقب نتائج الأعمال الإيجابية من الشركات.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% عند 497.2 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي ثاني إغلاق قياسي على التوالي، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.15%، محققًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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وفي حين زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7706 نقاط، حقق مؤشرا“كاك” الفرنسي و”داكس” الألماني، الإغلاق القياسي الحادي عشر لهما منذ بداية العام عند 7966 نقطة (+0.7%) و17419 نقطة (+0.3%).

وارتفع سهم بنك“ستاندرد تشارترد” بنسبة 4.85%، بدعم نتائج الأعمال التي أظهرت زيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 18% إلى 5.09 مليار دولار في عام 2023، بما يتماشى مع التوقعات.

وتتوقع وكالة“فيتش” تعافي الاقتصاد الألماني بحلول عام 2027، مع تلاشي أثر الصدمات السلبية مثل، إمدادات الغاز الطبيعي، والتشديد النقدي، وتراجع أحجام التجارة العالمية إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893575

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