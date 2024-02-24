ستاندرد تشارترد يرفع أجر رئيسه التنفيذي 22% لنحو 10 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك ستاندرد تشارترد أجر رئيسه التنفيذي، بيل ويتنرز، بشكل كبير في العام الماضي، حيث قفز إجمالي تعويضاته المالية إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني (9.88 مليون دولار).

ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 22% في إجمالي تعويضات رئيس البنك البريطاني، من 6.4 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها في عام 2022، وفقًا للتقرير السنوي للبنك الذي صدر الجمعة.

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ويعد هذا الأجر الأكبر بالنسبة لـ”وينترز” منذ انضمامه إلى البنك في عام 2015، عندما بلغ إجمالي أجره في هذا العام 8.4 مليون جنيه إسترليني.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن بنك“إتش إس بي سي” المنافس، ارتفاع إجمالي تعويضات رئيسه“نويل كوين” إلى 10.6 مليون جنيه إسترليني، من 5.6 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، انخفض إجمالي مكافآت“ستاندرد تشارترد” للموظفين بنسبة 1% إلى 1.57 مليار دولار في عام 2023، لكن ارتفعت الرواتب في عام 2024 بنسبة 2.2% في المتوسط.

على الجانب الآخر من المحيط، رفعت البنوك الأمريكية الرئيسية مثل“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”ويلز فارجو” و”جيه بي مورجان” و”سيتي جروب” أجور الرؤساء التنفيذيين بنسب متفاوتة في عام 2023، لتتراوح إجمالي تعويضاتهم بين 26 مليون و37 مليون دولار.

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