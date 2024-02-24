ستاندرد تشارترد يرفع أجر رئيسه التنفيذي 22% لنحو 10 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع بنك ستاندرد تشارترد أجر رئيسه التنفيذي، بيل ويتنرز، بشكل كبير في العام الماضي، حيث قفز إجمالي تعويضاته المالية إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني (9.88 مليون دولار).
ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 22% في إجمالي تعويضات رئيس البنك البريطاني، من 6.4 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها في عام 2022، وفقًا للتقرير السنوي للبنك الذي صدر الجمعة.
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ويعد هذا الأجر الأكبر بالنسبة لـ”وينترز” منذ انضمامه إلى البنك في عام 2015، عندما بلغ إجمالي أجره في هذا العام 8.4 مليون جنيه إسترليني.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن بنك“إتش إس بي سي” المنافس، ارتفاع إجمالي تعويضات رئيسه“نويل كوين” إلى 10.6 مليون جنيه إسترليني، من 5.6 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت نفسه، انخفض إجمالي مكافآت“ستاندرد تشارترد” للموظفين بنسبة 1% إلى 1.57 مليار دولار في عام 2023، لكن ارتفعت الرواتب في عام 2024 بنسبة 2.2% في المتوسط.
على الجانب الآخر من المحيط، رفعت البنوك الأمريكية الرئيسية مثل“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”ويلز فارجو” و”جيه بي مورجان” و”سيتي جروب” أجور الرؤساء التنفيذيين بنسب متفاوتة في عام 2023، لتتراوح إجمالي تعويضاتهم بين 26 مليون و37 مليون دولار.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893574
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