جوجل تنفي شائعات عزمها إغلاق جي ميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت شركة“جوجل”، استمرار عمل خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة التابعة لها“جي ميل”، قائلة إنها“موجودة وستبقى” بعد انتشار شائعات تزعم أنها تنوي إغلاقه هذا العام.
وزعم منشور على منصة التدوين القصير“إكس”، والذي حقق أكثر من سبعة ملايين مشاهدة، أن“جوجل” تنوي إغلاق“Gmail” بشكل نهائي في أغسطس.
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وردت“جوجل” بمنشور عبر“إكس”، الجمعة، ينفي هذه الادعاءات، والتي تستند إلى بريد إلكتروني حقيقي أرسلته الشركة في عام 2023، وأبلغت فيه بعض المستخدمين بأن“جي ميل” سيوقف الوصول إلى ما يعرف بعرض“لغة توصيف النص الفائق” (HTML) الخاصة به.
واستخدم عرض“إتش تي إم إل” الأصلي عند إطلاق“Gmail” في عام 2004، ولن يتمكن معظم الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة الآن من الوصول إليه، بحسب“بي بي سي”.
وتعد“جي ميل” خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شعبية على الإطلاق، مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات“ستاتيستا”.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893573
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