جوجل تنفي شائعات عزمها إغلاق جي ميل

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت شركة“جوجل”، استمرار عمل خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة التابعة لها“جي ميل”، قائلة إنها“موجودة وستبقى” بعد انتشار شائعات تزعم أنها تنوي إغلاقه هذا العام.

وزعم منشور على منصة التدوين القصير“إكس”، والذي حقق أكثر من سبعة ملايين مشاهدة، أن“جوجل” تنوي إغلاق“Gmail” بشكل نهائي في أغسطس.

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وردت“جوجل” بمنشور عبر“إكس”، الجمعة، ينفي هذه الادعاءات، والتي تستند إلى بريد إلكتروني حقيقي أرسلته الشركة في عام 2023، وأبلغت فيه بعض المستخدمين بأن“جي ميل” سيوقف الوصول إلى ما يعرف بعرض“لغة توصيف النص الفائق” (HTML) الخاصة به.

واستخدم عرض“إتش تي إم إل” الأصلي عند إطلاق“Gmail” في عام 2004، ولن يتمكن معظم الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة الآن من الوصول إليه، بحسب“بي بي سي”.

وتعد“جي ميل” خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شعبية على الإطلاق، مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات“ستاتيستا”.

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