المركزي الألماني يسجل خسائر حادة ويستنزف جميع احتياطياته تقريبًا

MENAFN - Al-Borsa News) سجل البنك المركزي الألماني خسائر كبيرة للغاية في عام 2023، بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعه إلى اللجوء إلى مخصصات الخسارة واحتياطياته واستنزافها تمامًا.

وأعلن البنك، الجمعة، بلوغ الأرباح السنوية القابلة للتوزيع صفراً، بعدما استخدم 19.2 مليار يورو (20.8 مليار دولار) من مخصصات المخاطر العامة و2.4 مليار يورو من احتياطياته.

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وقال البنك المركزي الألماني في بيانه، إن هذه الإجراءات تتركه باحتياطيات تقل قليلًا عن 700 مليون يورو.

وكان صافي دخل الفائدة سالبًا للمرة الأولى في تاريخ البنك الممتد 67 عامًا، حيث انخفض بمقدار 17.9 مليار يورو على أساس سنوي إلى سالب 13.9 مليار يورو.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أول خسارة سنوية له منذ عام 2004، بقيمة 1.3 مليار يورو، حتى مع اعتماده أيضًا على مخصصات المخاطر الخاصة به البالغة 6.6 مليار يورو.

كما أعلن البنك المركزي الهولندي، الجمعة، خسارة قدرها 3.5 مليار يورو لعام 2023، ومع ذلك، تؤكد البنوك المركزية أن الأرباح والخسائر السنوية لها لا تؤثر على قدرتها على سن السياسة النقدية والسيطرة على استقرار الأسعار.

ومع ذلك، يُنظر إلى نتائج البنوك المركزية باعتبارها تهديدًا محتملاً للمصداقية، خاصة إذا احتاجت إلى عملية إنقاذ خطرة، كما أنها قد تؤثر على بعض بنود مدفوعاتها.

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