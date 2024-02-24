المركزي الألماني يسجل خسائر حادة ويستنزف جميع احتياطياته تقريبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل البنك المركزي الألماني خسائر كبيرة للغاية في عام 2023، بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعه إلى اللجوء إلى مخصصات الخسارة واحتياطياته واستنزافها تمامًا.
وأعلن البنك، الجمعة، بلوغ الأرباح السنوية القابلة للتوزيع صفراً، بعدما استخدم 19.2 مليار يورو (20.8 مليار دولار) من مخصصات المخاطر العامة و2.4 مليار يورو من احتياطياته.
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وقال البنك المركزي الألماني في بيانه، إن هذه الإجراءات تتركه باحتياطيات تقل قليلًا عن 700 مليون يورو.
وكان صافي دخل الفائدة سالبًا للمرة الأولى في تاريخ البنك الممتد 67 عامًا، حيث انخفض بمقدار 17.9 مليار يورو على أساس سنوي إلى سالب 13.9 مليار يورو.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أول خسارة سنوية له منذ عام 2004، بقيمة 1.3 مليار يورو، حتى مع اعتماده أيضًا على مخصصات المخاطر الخاصة به البالغة 6.6 مليار يورو.
كما أعلن البنك المركزي الهولندي، الجمعة، خسارة قدرها 3.5 مليار يورو لعام 2023، ومع ذلك، تؤكد البنوك المركزية أن الأرباح والخسائر السنوية لها لا تؤثر على قدرتها على سن السياسة النقدية والسيطرة على استقرار الأسعار.
ومع ذلك، يُنظر إلى نتائج البنوك المركزية باعتبارها تهديدًا محتملاً للمصداقية، خاصة إذا احتاجت إلى عملية إنقاذ خطرة، كما أنها قد تؤثر على بعض بنود مدفوعاتها.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893572
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