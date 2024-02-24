عضو بـالفيدرالي: يمكن التخلي عن التشديد النقدي في وقت لاحق من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المرجح أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جون ويليامز الجمعة:“في مرحلة ما، أعتقد أنه سيكون من المناسب التراجع عن السياسة النقدية التقييدية، وعلى الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، لكن الأمر يتعلق بالبيانات”.
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وخلال مقابلة مع موقع“أكسيوس” الإخباري، أكد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن صناع السياسات بحاجة لرؤية بيانات التضخم تظهر تحركه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% على المدى الطويل.
وفيما يخص بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات خلال بداية العام، قال“ويليامز”:“رؤيتي العامة للاقتصاد لم تتغير بشكل أساسي بناءً على بيانات شهر واحد”.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893571
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