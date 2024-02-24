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عضو بـالفيدرالي: يمكن التخلي عن التشديد النقدي في وقت لاحق من 2024

2/24/2024 4:18:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المرجح أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جون ويليامز الجمعة:“في مرحلة ما، أعتقد أنه سيكون من المناسب التراجع عن السياسة النقدية التقييدية، وعلى الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، لكن الأمر يتعلق بالبيانات”.

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وخلال مقابلة مع موقع“أكسيوس” الإخباري، أكد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن صناع السياسات بحاجة لرؤية بيانات التضخم تظهر تحركه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% على المدى الطويل.

وفيما يخص بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات خلال بداية العام، قال“ويليامز”:“رؤيتي العامة للاقتصاد لم تتغير بشكل أساسي بناءً على بيانات شهر واحد”.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893571

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