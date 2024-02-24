بيزوس وإنفيديا ينضمان لـopenai تطوير روبوتات شبيهة بالبشر

MENAFN - Al-Borsa News) يستثمر الملياردير جيف بيزوس، وشركة إنفيديا، في شركة ناشئة مدعومة من“OpenAI أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت”، تعمل على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، من المقرر أن تجمع شركة“فيجر إيه آي -Figure AI” حوالي 675 مليون دولار في جولة تمويل، وبلغ تقييم الشركة الناشئة قبل الجولة حوالي ملياري دولار.

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وأشارت المصادر، أن“بيزوس” التزم من خلال شركته“إكسبلور إنفستمنتس” بنحو 100 مليون دولار، وفي حين تستثمر“مايكروسوفت” 95 مليون دولار، من المقرر أن تقدم“إنفيديا” وصندوق تابع لشركة“أمازون” 50 مليون دولار.

وبينما تستثمر مطورة“شات جي بي تي” – بحثت في وقت ما الاستحواذ على“فيجر إيه آي” – 5 ملايين دولار، تعهدت مجموعة“سامسونج” الاستثمارية بنفس القيمة، فيما يضخ ذراع رأس المال المخاطر لشركة“إنتل” نحو 25 مليون دولار.

في شهر مايو الماضي، حين جمعت“فيجر إيه آي” 70 مليون دولار، قال الرئيس التنفيذي“بريت أدكوك”:“نأمل أن نكون من أوائل الشركات التي تقدم إلى السوق شبيهًا للإنسان، يمكن أن يكون مفيدًا ويقوم بأنشطة تجارية”.

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