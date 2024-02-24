بيزوس وإنفيديا ينضمان لـopenai تطوير روبوتات شبيهة بالبشر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستثمر الملياردير جيف بيزوس، وشركة إنفيديا، في شركة ناشئة مدعومة من“OpenAI أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت”، تعمل على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر، من المقرر أن تجمع شركة“فيجر إيه آي -Figure AI” حوالي 675 مليون دولار في جولة تمويل، وبلغ تقييم الشركة الناشئة قبل الجولة حوالي ملياري دولار.
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وأشارت المصادر، أن“بيزوس” التزم من خلال شركته“إكسبلور إنفستمنتس” بنحو 100 مليون دولار، وفي حين تستثمر“مايكروسوفت” 95 مليون دولار، من المقرر أن تقدم“إنفيديا” وصندوق تابع لشركة“أمازون” 50 مليون دولار.
وبينما تستثمر مطورة“شات جي بي تي” – بحثت في وقت ما الاستحواذ على“فيجر إيه آي” – 5 ملايين دولار، تعهدت مجموعة“سامسونج” الاستثمارية بنفس القيمة، فيما يضخ ذراع رأس المال المخاطر لشركة“إنتل” نحو 25 مليون دولار.
في شهر مايو الماضي، حين جمعت“فيجر إيه آي” 70 مليون دولار، قال الرئيس التنفيذي“بريت أدكوك”:“نأمل أن نكون من أوائل الشركات التي تقدم إلى السوق شبيهًا للإنسان، يمكن أن يكون مفيدًا ويقوم بأنشطة تجارية”.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893570
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