وول ستريت تتباين عند الإغلاق.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية 1.65%

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، بختام جلسات الأسبوع، مع الزخم الناجم عن إعلان“إنفيديا” نتائج أعمال قوية للربع الرابع من عام 2023، لكن تعرضت الأسهم لضغوط مع تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 62 نقطة عند 39131 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية العام.

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بينما سجل مؤشر“S&P 500” الإغلاق القياسي الثالث عشر له منذ بداية 2024، حيث أنهى التعاملات عند 5088 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.65%.

وأنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.4%، لكنه تراجع خلال الجلسة بنسبة 0.3% أو 44 نقطة عند 15996 نقطة.

وخلال التعاملات، تجاوزت القيمة السوقية لـ”إنفيديا” تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يُقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعًا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولار (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام).

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