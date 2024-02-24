وول ستريت تتباين عند الإغلاق.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية 1.65%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، بختام جلسات الأسبوع، مع الزخم الناجم عن إعلان“إنفيديا” نتائج أعمال قوية للربع الرابع من عام 2023، لكن تعرضت الأسهم لضغوط مع تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.
وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 62 نقطة عند 39131 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية العام.
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بينما سجل مؤشر“S&P 500” الإغلاق القياسي الثالث عشر له منذ بداية 2024، حيث أنهى التعاملات عند 5088 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.65%.
وأنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.4%، لكنه تراجع خلال الجلسة بنسبة 0.3% أو 44 نقطة عند 15996 نقطة.
وخلال التعاملات، تجاوزت القيمة السوقية لـ”إنفيديا” تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يُقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعًا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولار (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام).
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893569
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