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بوش تعتزم تسريح 3500 موظف من وحدة الأجهزة المنزلية

2/24/2024 4:18:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس التنفيذي لصانعة الأجهزة المنزلية“BSH Hausgeräte” التابعة لشركة“بوش” الألمانية، أنه سيتم إلغاء 3500 وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2027.

وخلال مقابلة مع صحيفة ألمانية الجمعة، أوضح ماتياس ميتز، أنه بحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع تسريح الألف الأولى من الموظفين، على أن يتأثر نحو 450 موظفًا ألمانيًا بتخفيضات الوظائف في عام 2024.

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وأشار ميتز، أنه لا يمكن حاليًا تحديد عدد الوظائف التي ستفقدها ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يعمل حاليًا حوالي 17 ألفًا في ألمانيا من بين أكثر من 60 ألف موظف تابع لوحدة الأجهزة المنزلية حول العالم.

يأتي هذا مع تعرض الشركات لضغوط من تراجع الطلب على الغسالات والثلاجات وأدوات المطبخ الأخرى بالإضافة إلى ضغط التكلفة المتزايد في الصناعة، والتأثر بالأزمة في قطاع البناء، حيث يتم بيع عدد أقل من المطابخ المجهزة مع تباطؤ تشييد المباني الجديدة.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893568

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