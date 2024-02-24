بوش تعتزم تسريح 3500 موظف من وحدة الأجهزة المنزلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس التنفيذي لصانعة الأجهزة المنزلية“BSH Hausgeräte” التابعة لشركة“بوش” الألمانية، أنه سيتم إلغاء 3500 وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2027.
وخلال مقابلة مع صحيفة ألمانية الجمعة، أوضح ماتياس ميتز، أنه بحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع تسريح الألف الأولى من الموظفين، على أن يتأثر نحو 450 موظفًا ألمانيًا بتخفيضات الوظائف في عام 2024.
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وأشار ميتز، أنه لا يمكن حاليًا تحديد عدد الوظائف التي ستفقدها ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يعمل حاليًا حوالي 17 ألفًا في ألمانيا من بين أكثر من 60 ألف موظف تابع لوحدة الأجهزة المنزلية حول العالم.
يأتي هذا مع تعرض الشركات لضغوط من تراجع الطلب على الغسالات والثلاجات وأدوات المطبخ الأخرى بالإضافة إلى ضغط التكلفة المتزايد في الصناعة، والتأثر بالأزمة في قطاع البناء، حيث يتم بيع عدد أقل من المطابخ المجهزة مع تباطؤ تشييد المباني الجديدة.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893568
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