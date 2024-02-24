ميتا تتجاهل تحذيرات موظفي السلامة بشأن إساءة استغلال محتوى الأطفال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر موظفو السلامة في شركة“ميتا بلاتفورمز” العام الماضي، من إساءة استخدام أدوات الاشتراك المدفوعة الجديدة على“فيسبوك” و”إنستجرام” من قبل البالغين الذين يسعون إلى الاستفادة من أطفالهم.
وبحسب تقرير لصحيفة“وول ستريت جورنال” نُشر الجمعة، كشف فريقان لدى“ميتا” في التقارير الداخلية، أن المئات مما تسميه الشركة“الحسابات الثانوية التي يديرها الآباء” كانت تستخدم ميزة الاشتراك لبيع محتوى حصري غير متاح للمتابعين الذين لا يدفعون.
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وفي حين أن صور الأطفال لم تتضمن عُريًا أو أي محتوى آخر غير قانوني، لكن الموظفين حذروا من إساءة استغلال المحتوى المبيع من قبل مشتركين مشتبه بهم، قائلين إن الأداة أُطلقت دون توفير وسائل حماية أساسية لسلامة الصغار.
وأطلقت“ميتا” العام الماضي خدمتي البقشيش والاشتراك المدفوع للحسابات، من أجل تحفيز المؤثرين لإنتاج المحتوى، ويمكن للبالغين فقط بيع المحتوى أو طلب التبرعات، لكنّ المنصتين تسمحان للبالغين بإدارة الحسابات نيابة عن أطفالهم.
وقالت مصادر للصحيفة، إن“ميتا” لم تلتفت لمقترحات الموظفين من أجل مواجهة هذه المخاوف، وبدلاً من ذلك استعانت بتقنية لمنع مستخدمين محددين من الاشتراك في حسابات الأطفال، وهي آلية يمكن التهرب منها بسهولة.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893567
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