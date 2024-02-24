ميتا تتجاهل تحذيرات موظفي السلامة بشأن إساءة استغلال محتوى الأطفال

MENAFN - Al-Borsa News) حذر موظفو السلامة في شركة“ميتا بلاتفورمز” العام الماضي، من إساءة استخدام أدوات الاشتراك المدفوعة الجديدة على“فيسبوك” و”إنستجرام” من قبل البالغين الذين يسعون إلى الاستفادة من أطفالهم.

وبحسب تقرير لصحيفة“وول ستريت جورنال” نُشر الجمعة، كشف فريقان لدى“ميتا” في التقارير الداخلية، أن المئات مما تسميه الشركة“الحسابات الثانوية التي يديرها الآباء” كانت تستخدم ميزة الاشتراك لبيع محتوى حصري غير متاح للمتابعين الذين لا يدفعون.

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وفي حين أن صور الأطفال لم تتضمن عُريًا أو أي محتوى آخر غير قانوني، لكن الموظفين حذروا من إساءة استغلال المحتوى المبيع من قبل مشتركين مشتبه بهم، قائلين إن الأداة أُطلقت دون توفير وسائل حماية أساسية لسلامة الصغار.

وأطلقت“ميتا” العام الماضي خدمتي البقشيش والاشتراك المدفوع للحسابات، من أجل تحفيز المؤثرين لإنتاج المحتوى، ويمكن للبالغين فقط بيع المحتوى أو طلب التبرعات، لكنّ المنصتين تسمحان للبالغين بإدارة الحسابات نيابة عن أطفالهم.

وقالت مصادر للصحيفة، إن“ميتا” لم تلتفت لمقترحات الموظفين من أجل مواجهة هذه المخاوف، وبدلاً من ذلك استعانت بتقنية لمنع مستخدمين محددين من الاشتراك في حسابات الأطفال، وهي آلية يمكن التهرب منها بسهولة.

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