إدارة بايدن تعتزم إلغاء حظر بيع وقود يحتوي على الإيثانول بـ8 ولايات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المقرر أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل دائم، الحظر المفروض على المبيعات الصيفية لمزيج البنزين الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول في ثماني ولايات بدءًا من عام 2025.
وأشادت السيناتور إيمي كلوبوشار، الديموقراطية عن ولاية مينيسوتا، بهذه الخطوة، وقالت:“استخدام مزيج أعلى من الإيثانول في البنزين الخاص بنا أمر جيد لمزارعينا واقتصادنا وأمننا القومي”، بحسب صحيفة“نيويورك تايمز”.
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ويأتي قرار وكالة حماية البيئة بعد أن كتب حكام مينيسوتا وويسكونسن وأيوا ونبراسكا وإلينوي وكانساس وداكوتا الشمالية والجنوبية إلى الرئيس بايدن، قائلين إن الحظر يسبب ضررًا اقتصاديًا في ولاياتهم وليس له فائدة بيئية تذكر.
وفي حين اشتكى البعض من تنفيذ القرار في عام 2025 بدلاً من هذا الصيف، انتقدت شركات النفط هذه الخطوة، حيث قال“ويل هوبمان”، نائب رئيس معهد البترول الأمريكي:“هذا النهج التدريجي قد يضعف مرونة سلسلة إمدادات الوقود في المنطقة”.
يتم تصنيع الإيثانول من الذرة ومحاصيل أخرى، ويُخلط في بعض أنواع البنزين لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد على النفط، ويطلق هذا المزيج غازات دفيئة أقل عند حرقه مقارنة بالبنزين العادي، وكان هناك حظر على المبيعات منذ عام 2011.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893566
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