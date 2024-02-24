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إدارة بايدن تعتزم إلغاء حظر بيع وقود يحتوي على الإيثانول بـ8 ولايات

2/24/2024 4:18:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المقرر أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل دائم، الحظر المفروض على المبيعات الصيفية لمزيج البنزين الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول في ثماني ولايات بدءًا من عام 2025.

وأشادت السيناتور إيمي كلوبوشار، الديموقراطية عن ولاية مينيسوتا، بهذه الخطوة، وقالت:“استخدام مزيج أعلى من الإيثانول في البنزين الخاص بنا أمر جيد لمزارعينا واقتصادنا وأمننا القومي”، بحسب صحيفة“نيويورك تايمز”.

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ويأتي قرار وكالة حماية البيئة بعد أن كتب حكام مينيسوتا وويسكونسن وأيوا ونبراسكا وإلينوي وكانساس وداكوتا الشمالية والجنوبية إلى الرئيس بايدن، قائلين إن الحظر يسبب ضررًا اقتصاديًا في ولاياتهم وليس له فائدة بيئية تذكر.

وفي حين اشتكى البعض من تنفيذ القرار في عام 2025 بدلاً من هذا الصيف، انتقدت شركات النفط هذه الخطوة، حيث قال“ويل هوبمان”، نائب رئيس معهد البترول الأمريكي:“هذا النهج التدريجي قد يضعف مرونة سلسلة إمدادات الوقود في المنطقة”.

يتم تصنيع الإيثانول من الذرة ومحاصيل أخرى، ويُخلط في بعض أنواع البنزين لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد على النفط، ويطلق هذا المزيج غازات دفيئة أقل عند حرقه مقارنة بالبنزين العادي، وكان هناك حظر على المبيعات منذ عام 2011.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893566

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