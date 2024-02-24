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إكسون موبيل تدرس بيع أصول في الأرجنتين بقيمة مليار دولار

2/24/2024 4:18:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس شركة إكسون موبيل، عروضًا لشراء أصولها من النفط الصخري في مقاطعة نيوكوين بالأرجنتين، وسط تعطل عمليات الحفر بسبب السياسات الحمائية، مما منح تفوقًا لشركات الطاقة الوطنية.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر ، تلقت“إكسون” عدة عروض للاستحواذ على أعمالها في حوض“فاكا مويرتا” الأرجنتيني في وقت سابق من هذا الشهر، وتقدر أصولها للنفط والغاز فيه بنحو مليار دولار.

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تأتي مساعي شركة الطاقة الأمريكية لبيع الأصول حتى مع ترحيب شركات الحفر بنهج عدم التدخل الذي اتبعه الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي” تجاه صناعة النفط والغاز مقارنة بالحكومة السابقة.

وضعت“إكسون” جميع أصولها من النفط الصخري في الأرجنتين قيد المراجعة العام الماضي، فيما أطاح بآمال الحكومة الأرجنتينية في الاستفادة الكاملة من ثروات“فاكا مويرتا” والتي تنافس أحواض الولايات المتحدة مثل حوض بيرميان.

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107893565

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