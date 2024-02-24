إكسون موبيل تدرس بيع أصول في الأرجنتين بقيمة مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة إكسون موبيل، عروضًا لشراء أصولها من النفط الصخري في مقاطعة نيوكوين بالأرجنتين، وسط تعطل عمليات الحفر بسبب السياسات الحمائية، مما منح تفوقًا لشركات الطاقة الوطنية.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر ، تلقت“إكسون” عدة عروض للاستحواذ على أعمالها في حوض“فاكا مويرتا” الأرجنتيني في وقت سابق من هذا الشهر، وتقدر أصولها للنفط والغاز فيه بنحو مليار دولار.
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تأتي مساعي شركة الطاقة الأمريكية لبيع الأصول حتى مع ترحيب شركات الحفر بنهج عدم التدخل الذي اتبعه الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي” تجاه صناعة النفط والغاز مقارنة بالحكومة السابقة.
وضعت“إكسون” جميع أصولها من النفط الصخري في الأرجنتين قيد المراجعة العام الماضي، فيما أطاح بآمال الحكومة الأرجنتينية في الاستفادة الكاملة من ثروات“فاكا مويرتا” والتي تنافس أحواض الولايات المتحدة مثل حوض بيرميان.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893565
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