أليانز: هذا هو الوقت المناسب لاقتناص صفقات القطاع العقاري الرابحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أوليفر الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، إن الوقت الحالي مناسب لاقتناص الاستثمارات العقارية بأسعار منافسة، نظرًا لاضطرار بعض المالكين المتعثرين إلى البيع.
وذكر بايت في مقابلة مع“بلومبرج”:“انظر إلى انهيار بعض أباطرة العقارات، حيث يتعين عليهم الآن بيع الأصول الرئيسية بخصومات هائلة، هذا هو وقت الشراء وليس البيع”.
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وتأتي تعليقاته وسط اضطرابات أسواق العقارات، خاصة التجاري منها مثل المباني المكتبية، حيث أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض التقييمات.
وأجبرت أزمة الائتمان التي تلت ذلك البعض على بيع أصولهم لخدمة الديون، ومن الأمثلة البارزة على ذلك مجموعة شركات“سيجنا- Signa”، والتي أصبحت تشكل واحدة من أكبر الانهيارات في قطاع العقارات الأوروبي منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال“بايت”:“إذا كنت مستثمرًا وعليك البيع في الوقت الحالي، فأنت في مشكلة”، مضيفًا أن“أليانز” مشتر محتمل وأنها ما زالت متفائلة للغاية بشأن القطاع على المدى الطويل.
وتعد“أليانز” واحدة من أكبر المستثمرين العقاريين في ألمانيا، وبلغ حجم محفظتها العقارية 58 مليار يورو (63 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، نصفها تقريبًا عقارات مكتبية، و12% منها في الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893564
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