أليانز: هذا هو الوقت المناسب لاقتناص صفقات القطاع العقاري الرابحة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أوليفر الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، إن الوقت الحالي مناسب لاقتناص الاستثمارات العقارية بأسعار منافسة، نظرًا لاضطرار بعض المالكين المتعثرين إلى البيع.

وذكر بايت في مقابلة مع“بلومبرج”:“انظر إلى انهيار بعض أباطرة العقارات، حيث يتعين عليهم الآن بيع الأصول الرئيسية بخصومات هائلة، هذا هو وقت الشراء وليس البيع”.

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وتأتي تعليقاته وسط اضطرابات أسواق العقارات، خاصة التجاري منها مثل المباني المكتبية، حيث أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض التقييمات.

وأجبرت أزمة الائتمان التي تلت ذلك البعض على بيع أصولهم لخدمة الديون، ومن الأمثلة البارزة على ذلك مجموعة شركات“سيجنا- Signa”، والتي أصبحت تشكل واحدة من أكبر الانهيارات في قطاع العقارات الأوروبي منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال“بايت”:“إذا كنت مستثمرًا وعليك البيع في الوقت الحالي، فأنت في مشكلة”، مضيفًا أن“أليانز” مشتر محتمل وأنها ما زالت متفائلة للغاية بشأن القطاع على المدى الطويل.

وتعد“أليانز” واحدة من أكبر المستثمرين العقاريين في ألمانيا، وبلغ حجم محفظتها العقارية 58 مليار يورو (63 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، نصفها تقريبًا عقارات مكتبية، و12% منها في الولايات المتحدة.

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