إليوت مانجمنت يخطط للاستحواذ على أصول في قطاع التعدين بمليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يبحث صندوق التحوط الأمريكي“إليوت مانجمنت” تأسيس شركة للاستحواذ على أصول في قطاع التعدين تصل إلى مليار دولار، في وقت تراجعت فيه أسعار المعادن بسبب ضعف الاقتصاد الكلي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشال تايمز” عن مصادر، من المقرر أن يقود شركة الاستثمار الجديدة“سانديب بيسواس”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعدين“نيوكريست”، للبحث عن صفقات عبر جميع الأصول، بما في ذلك المعادن الأساسية والثمينة.

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وتأثرت تقييمات شركات التعدين بمخاوف المستثمرين بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة، فضلاً عن التقلبات الجيوسياسية التي شكلت ضغوطًا في أسواق السلع الأساسية، مما دفع المؤسسات إلى تقليل تعرضها للقطاع.

تأتي خطط“إليوت” وسط توقعات بارتفاع أسعار المعادن بسرعة بسبب زيادة الطلب، خاصة بالنسبة لبطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وشبكات الطاقة، مع محدودية العرض.

ويخطط الصندوق لتشغيل الشركة وأصولها بدلاً من تداول السلع، لتجنب ما حدث قبل عامين، حين سجل خسائر مرتبطة بقرار بورصة لندن للمعادن بإلغاء صفقات للنيكل بمليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في السوق.

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