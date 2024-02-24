إليوت مانجمنت يخطط للاستحواذ على أصول في قطاع التعدين بمليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث صندوق التحوط الأمريكي“إليوت مانجمنت” تأسيس شركة للاستحواذ على أصول في قطاع التعدين تصل إلى مليار دولار، في وقت تراجعت فيه أسعار المعادن بسبب ضعف الاقتصاد الكلي، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشال تايمز” عن مصادر، من المقرر أن يقود شركة الاستثمار الجديدة“سانديب بيسواس”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعدين“نيوكريست”، للبحث عن صفقات عبر جميع الأصول، بما في ذلك المعادن الأساسية والثمينة.
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وتأثرت تقييمات شركات التعدين بمخاوف المستثمرين بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة، فضلاً عن التقلبات الجيوسياسية التي شكلت ضغوطًا في أسواق السلع الأساسية، مما دفع المؤسسات إلى تقليل تعرضها للقطاع.
تأتي خطط“إليوت” وسط توقعات بارتفاع أسعار المعادن بسرعة بسبب زيادة الطلب، خاصة بالنسبة لبطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وشبكات الطاقة، مع محدودية العرض.
ويخطط الصندوق لتشغيل الشركة وأصولها بدلاً من تداول السلع، لتجنب ما حدث قبل عامين، حين سجل خسائر مرتبطة بقرار بورصة لندن للمعادن بإلغاء صفقات للنيكل بمليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في السوق.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107893563
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