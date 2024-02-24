رئيس الوزراء يكشف تأثير صفقة رأس الحكمة على الدولار والأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
في خطوة تاريخية، وقعت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتأتي هذه الصفقة في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ملخص لكلمة رئيس الوزراء المصري عن الصفق، أهم المعلومات عن المشروع، بما في ذلك مساحته، والمستثمرين، والجدول الزمني للتنفيذ، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للمشروع.
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