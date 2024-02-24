رئيس الوزراء يكشف تأثير صفقة رأس الحكمة على الدولار والأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) في خطوة تاريخية، وقعت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتأتي هذه الصفقة في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ملخص لكلمة رئيس الوزراء المصري عن الصفق، أهم المعلومات عن المشروع، بما في ذلك مساحته، والمستثمرين، والجدول الزمني للتنفيذ، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للمشروع.

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