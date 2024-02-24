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عين على البورصة.. توقعات للأسعار في رمضان وتحليل لسوق المال

2/24/2024 4:18:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يكشف تأثير صفقة رأس الحكمة على الدولار والأسعار تقرير حكومي يكشف.. تأثر اقتصاد إسرائيل بالحرب فاق التوقعات تعرف على أماكن تواجد معارض أهلا رمضان 2024

ماذا سيحدث لأسعار السلع في رمضان؟، وعلاقته بنسبة التضخم المتوقعة، مع تحليل شامل لمؤشرات وأسهم البورصة، في حلقة جديدة من“عين على البورصة”.

المصدر: Alborsanews

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