عين على البورصة.. توقعات للأسعار في رمضان وتحليل لسوق المال

عين على البورصة.. توقعات للأسعار في رمضان وتحليل لسوق المال
التاريخ
2/24/2024 4:18:42 AM
(MENAFN
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ماذا سيحدث لأسعار السلع في رمضان؟، وعلاقته بنسبة التضخم المتوقعة، مع تحليل شامل لمؤشرات وأسهم البورصة، في حلقة جديدة من“عين على البورصة”.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN24022024000202011048ID1107893561
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