الهجرة تجيب عن استفسارات المصريين بالخارج بشأن مشروع بيت الوطن

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه بالنسبة للاستفسارات الواردة من بعض المصريين بالخارج والخاصة بمشروع“بيت الوطن”، فقد تلقت الوزارة شكوى واستفسار بشأن استلام عدد من الحاجزين بالمشروع بريدًا إلكترونيًا من جهة غير معلومة وغير مختصة بضرورة ملء بيانات رغبات السداد كاش أم أقساط خلال مدة لا تزيد على شهر؛ حيث جاء رد وزارة الإسكان بأن جهاز مدينة الشيخ زايد قام بإرسال بريد إلكتروني من خلال الإيميل الخاص بالجهاز لموافاتهم باختيار أحد البدائل المذكورة بكراسة الشروط.

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وبالنسبة للشكوى الثانية والخاصة بوقف التخصص وإلغاء الحجوزات وإعطاء قطعة واحدة لكل فرد لإعطاء الفرصة للجميع، قالت وزيرة الهجرة، إن وزارة الإسكان أكدت أنه تم نشر كراسة الشروط للطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع متضمنة الشروط الخاصة بالمرحلة.

ونوهت بأن وزارة الإسكان أكدت أن المشروع تم طرحه ومستمر ودائم وجار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة العاشرة تشمل وحدات سكنية بمدن القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – الشيخ زايد وطرح مرحلة تاسعة تكميلية (أراضي) ويمكن للمواطنين التقدم وفقًا للشروط الجاري إعداد للطرح المقدم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابني بيتك)، وشاملة أراضي مشروع“بيت الوطن” للمصريين في الخارج والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

ولفتت إلى أن المهلة تسري طبقًا لعدة شروط، ومنها سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم تتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.