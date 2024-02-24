الإسكان: طرح تكميلى لوحدات بمشروع جنة في 4 مدن جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وكذلك طرح تكميلى لـ839 وحدة سكنية، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ.

وأضاف أنه الطرح سيتم بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد 3 مارس.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير 2023، وحتى 16 فبراير 2023، والمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي، وحتى 11 يناير الماضي، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني“online”.