الإسكان: طرح تكميلى لوحدات بمشروع جنة في 4 مدن جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وكذلك طرح تكميلى لـ839 وحدة سكنية، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ.
وأضاف أنه الطرح سيتم بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد 3 مارس.
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وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير 2023، وحتى 16 فبراير 2023، والمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي، وحتى 11 يناير الماضي، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني“online”.
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