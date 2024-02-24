هيئة البث الإسرائيلية: دول عربية تُعد خطة لدمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أبلغ البيت الأبيض الاحتلال الإسرائيلي بأن دولاً عربية تعكف على صياغة خطة لـ"اليوم التالي" بعد الحرب في قطاع غزة، تتضمن بنداً يقضي بـ"دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأكدت الهيئة أنه "بالتزامن مع مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية (لم تسمّها) بشأن اليوم التالي للحرب".
وقال المصدر ذاته إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن الخطة التي تعكف دول عربية على صياغتها "قد تتضمن بندًا يقضي بدمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية"، مشيرة إلى أنّ "إدارة بايدن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مناقشة وزارية في هذه القضية".
وخلال زيارته إسرائيل يوم الخميس، حثّ المبعوث الخاص للرئيس بايدن، بريت ماكغورك، نتنياهو على إجراء مناقشة وزارية في مسألة "اليوم التالي" للحرب. وحذر المبعوث الأميركي من أنه "إذا لم تتخذ إسرائيل قرارات، فإن الدول العربية والولايات المتحدة ستمضي قدماً في القضية من دونها"، بحسب هيئة البث.
وفي أكثر من مناسبة، صرّح مسؤولون إسرائيليون، من بينهم نتنياهو، بأنه "لن يوقف الحرب على قطاع غزة إلا بالقضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية".
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