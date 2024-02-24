هيئة البث الإسرائيلية: دول عربية تُعد خطة لدمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أبلغ البيت الأبيض الاحتلال الإسرائيلي بأن دولاً عربية تعكف على صياغة خطة لـ"اليوم التالي" بعد الحرب في قطاع غزة، تتضمن بنداً يقضي بـ"دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأكدت الهيئة أنه "بالتزامن مع مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية (لم تسمّها) بشأن اليوم التالي للحرب".

وقال المصدر ذاته إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن الخطة التي تعكف دول عربية على صياغتها "قد تتضمن بندًا يقضي بدمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية"، مشيرة إلى أنّ "إدارة بايدن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مناقشة وزارية في هذه القضية".

وخلال زيارته إسرائيل يوم الخميس، حثّ المبعوث الخاص للرئيس بايدن، بريت ماكغورك، نتنياهو على إجراء مناقشة وزارية في مسألة "اليوم التالي" للحرب. وحذر المبعوث الأميركي من أنه "إذا لم تتخذ إسرائيل قرارات، فإن الدول العربية والولايات المتحدة ستمضي قدماً في القضية من دونها"، بحسب هيئة البث.

وفي أكثر من مناسبة، صرّح مسؤولون إسرائيليون، من بينهم نتنياهو، بأنه "لن يوقف الحرب على قطاع غزة إلا بالقضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية".