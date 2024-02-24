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حدث يجمع نيكول سابا وبسام كوسا في دمشق

2/24/2024 3:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لأول مرة مع النجم السوري بسام كوسا، وذلك خلال تواجدها برفقة زوجها الممثل يوسف الخال في دار الأوبرا بدمشق لحضور حفل غنائي.
ووثقت سابا جانباً من الأجواء الفنية، حيث ظهرت النجمة بجانب كوسا، وعدد من الأصدقاء الآخرين في الصور التي نشرتها عبر حسابيها على منصتي "إكس" و"إنستغرام".


وعلّقت نيكول على صورتها مع كوسا بالقول: "مع الأستاذ بسّام كوسا تشرفت بمعرفتك"، وأضافت "ليلة شامِيّة، وجَمْعة دفء وحب".

وتفاعل الجمهور مع لقائها الأول مع الممثل بسام كوسا، آملين أن يتشاركا معاً في عمل درامي أو سينمائي خلال الفترة المقبلة.

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