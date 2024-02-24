حدث يجمع نيكول سابا وبسام كوسا في دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لأول مرة مع النجم السوري بسام كوسا، وذلك خلال تواجدها برفقة زوجها الممثل يوسف الخال في دار الأوبرا بدمشق لحضور حفل غنائي.
ووثقت سابا جانباً من الأجواء الفنية، حيث ظهرت النجمة بجانب كوسا، وعدد من الأصدقاء الآخرين في الصور التي نشرتها عبر حسابيها على منصتي "إكس" و"إنستغرام".
وعلّقت نيكول على صورتها مع كوسا بالقول: "مع الأستاذ بسّام كوسا تشرفت بمعرفتك"، وأضافت "ليلة شامِيّة، وجَمْعة دفء وحب".
وتفاعل الجمهور مع لقائها الأول مع الممثل بسام كوسا، آملين أن يتشاركا معاً في عمل درامي أو سينمائي خلال الفترة المقبلة.
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