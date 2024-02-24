ماكرون يؤكد لبايدن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأميركي جو بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعارضته شن هجوم على رفح.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبايدن أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد. كما شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأكد الجانبان تصميمهما المشترك على تجنب توسع رقعة الصراع إقليميا خاصة في لبنان.



وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، في حين قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة تنتظر ما سيعود به الوسطاء.



وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت -الثلاثاء الماضي- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.

