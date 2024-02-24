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سرايا القدس تعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال

2/24/2024 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– قصف تجمعات لجنود وآليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين، كما استمرت قوات الاحتلال في اقتحاماتها ومداهماتها الليلية لمختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية.

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