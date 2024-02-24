سلافة معمار ترند بشخصية 'سكّر' بعد إطلاق برومو ولاد بديعة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل "ولاد بديعة"، المقرر عرضه في رمضان 2024، تصدر نجوم العمل الترند على محركات البحث، وأبرزهم سلافة معمار التي ظهرت بشخصيتها الجديدة "سكّر".وتلعب سلافة دور راقصة تُدعى سكّر، وهي الأخت الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب يُجسّد أدوارهم كل من محمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها الفنانة إمارات رزق.



وأبدى متابعو العمل حماسهم تجاه شخصية سكر.

تدور قصة العمل حول أربعة أشقاء ينشأ بينهم خلاف دموي على الميراث، في ملحمة فريدة تطرح تساؤلات كثيرة عن الأُخوّة ومعانيها.

ونشرت مخرجة العمل رشا شربتجي البرومو بعد أن نشرته الفنانة سلافة معمار في صفحتها الشخصية عى "إكس" وعلقت عليه "سكر العمل النجمة سلافة معمار".



24