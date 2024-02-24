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عابد فهد ينشر برومو 'نقطة انتهى' - فيديو

2/24/2024 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - روج الممثل السوري عابد فهد لمسلسله الجديد "نقطة انتهى"، عبر حسابه على "إنستغرام"، ونشر البرومو التشويقي الأول للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.
وأرفق عابد فهد تعليقاً إلى جانب البرومو كتب فيه "الخوف هو سبب كل شي.. نقطة انتهى.. يُعرض خلال شهر رمضان المبارك".


وظهر عابد في البرومو متأرجحاً بين مشاعر متناقضة، حيث بدا تارة منهاراً بالبكاء وفي حالة ضعف وانكسار، وفي مشهد آخر ظهر ممسكاً بمسدس وكأنه على وشك القيام بجريمة قتل أو يتجهز للانتقام.

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