الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الواحد والأربعين بعد المئة.



وأفادت مصادر، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال، استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى، وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف.



كما تعرضت أحياء الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدينة غزة إلى قصف مدفعي مكثف، مخلّفا عشرات الإصابات.



واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح وسط قطاع غزة.



وأسفر القصف المدفعي على المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، عن ارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين بجروح.



كما نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس، التي دمر الاحتلال كافة المنازل فيها، بحجة إقامة منطقة عازلة، حسب ما أعلنته منظمة "بتسليم" الإسرائيلية.

