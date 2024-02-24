'أغمض عينيك تراني' مسلسل يرسم قصة فريدة في رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية "الانتهاء من تصوير مسلسل أغمض عينيك تراني، استعداداً لعرضه في رمضان القادم 2024".ويعيد هذا العمل الفنانة منى واصف إلى الدراما السورية بعد 5 سنوات من الغياب، حيث انشغلت في السنوات الخمس الماضية بالمشاركة بأعمال عربية وأخرى مشتركة.



ويضم مسلسل "أغمض عينيك تراني" أبزر النجوم السوريين، منهم، منى واصف، عبدالمنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، أحمد الأحمد، وفاء موصلي، محمد حداقي، حلا رجب.



والعمل من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، وسيناريو فادي المنفي، وإنتاج شركة الأدهم، ويعد "دراما اجتماعية مجسدة للواقع السوري، وتم تصوير المسلسل بالكامل في دمشق".

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