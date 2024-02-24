'أغمض عينيك تراني' مسلسل يرسم قصة فريدة في رمضان 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية "الانتهاء من تصوير مسلسل أغمض عينيك تراني، استعداداً لعرضه في رمضان القادم 2024".
ويعيد هذا العمل الفنانة منى واصف إلى الدراما السورية بعد 5 سنوات من الغياب، حيث انشغلت في السنوات الخمس الماضية بالمشاركة بأعمال عربية وأخرى مشتركة.
ويضم مسلسل "أغمض عينيك تراني" أبزر النجوم السوريين، منهم، منى واصف، عبدالمنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، أحمد الأحمد، وفاء موصلي، محمد حداقي، حلا رجب.
والعمل من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، وسيناريو فادي المنفي، وإنتاج شركة الأدهم، ويعد "دراما اجتماعية مجسدة للواقع السوري، وتم تصوير المسلسل بالكامل في دمشق".
24
MENAFN24022024000208011052ID1107893434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.