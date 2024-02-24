نيبينزيا: تصريحات الزعماء الغربيين بشأن اتفاقيات مينسك إقرار بالذنب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اعترافات بعض القادة الغربيين بعدم أخذ اتفاقيات مينسك بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية على محمل الجد، بأنها "إقرار بالذنب".وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة: "قبل حوالي عام، سمعنا جميعا اعترافات (رئيس أوكرانيا السابق) بيترو بوروشينكو، و(الرئيس الفرنسي الأسبق) فرانسوا هولاند، و(المستشارة الألمانية السابقة) أنغيلا ميركل، وكذلك (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) بوريس جونسون، بأن لا فرنسا ولا ألمانيا ولا المملكة المتحدة أخذت اتفاقيات مينسك هذه على محمل الجد ولم تكن تنوي دفع السلطات الأوكرانية إلى تنفيذها ولم تستخدمها إلا لكسب الوقت وإعطاء كييف وقتا للإعداد للحرب مع روسيا".وأضاف نيبينزيا: "كان ذلك في الحقيقة "إقرارا بالذنب" من قبل قادة تلك الدول".



وتابع المندوب الروسي، أن كل ذلك لا يمنع ممثلي تلك الدول من "إلقاء محاضرات في مجلس الأمن على الأعضاء الآخرين والتحدث عن أهمية احترام القانون الدولي" واتهام الدول الأخرى بعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن.



وقال: "بتعبير أدق، يدعون إلى الالتزام بنظام دولي قائم على القواعد، وهي قواعد اخترعوها هم أنفسهم ولمصلحتهم الخاصة. وطوال السنوات التي انقضت منذ توقيع اتفاقيات مينسك، واصل نظام كييف الاستعدادات العسكرية، وتعزيز القدرات القتالية لقواته المسلحة وتكثيف التعاون الفني العسكري مع الدول الأجنبية".



وفي وقت سابق أكد نيبينزيا أن تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل كييف كان الفرصة الوحيدة لإحلال السلام في أوكرانيا.

RT