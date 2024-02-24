عدد من القادة الغربيين يصلون كييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت في "زيارة تضامنية" تصادف الذكرى الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جيورجا ميلوني ونظيريها الكندي جاستين ترودو والبلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا معا إلى العاصمة الأوكرانية طوال الليل بالقطار من بولندا المجاورة.
وقالت فون دير لاين عبر شبكة "إكس" إنها "في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب.. وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني"، مضيفة "أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا..".
روسيا اليوم
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