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عدد من القادة الغربيين يصلون كييف

2/24/2024 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت في "زيارة تضامنية" تصادف الذكرى الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جيورجا ميلوني ونظيريها الكندي جاستين ترودو والبلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا معا إلى العاصمة الأوكرانية طوال الليل بالقطار من بولندا المجاورة.


وقالت فون دير لاين عبر شبكة "إكس" إنها "في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب.. وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني"، مضيفة "أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا..".

روسيا اليوم

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