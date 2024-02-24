صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
التاريخ
2/24/2024 3:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في منطقة إدميت في الجليل الأعلى، وأكدت سقوط صاروخين في المنطقة.
وتزامن ذلك مع تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية في سماء هضبة الجولان السوري المحتل.
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