قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى من، اليوم السبت، بعمليات اقتحام واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وفي بلدة برقة شمال غرب نابلس، تم اعتقال الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي بعد دهم عدة منازل وتفتيشها، وذلك بعد أن تعرّضت ممتلكاتهما للتخريب والعبث.

وفي جنوب مدينة الخليل، اقتحمت القوات قرية التوانة بمسافر يطا، حيث تعرض أحد المتضامنين الأجانب للاعتداء وتم تهديده بالاعتقال في حال استمراره في توثيق انتهاكات المستوطنين والجنود.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مُسيرة في أجواء القرية، وفرضت حظرا للتجول، وأجبرت المواطنين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق ذاته، احتجز مستوطنون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.

وشمال شرق جنين، داهمت قوات الاحتلال عدة قرى من بينها جلبون وعرانة وجلمة وبيت قاد ودير أبو ضعيف وفقوعة، ونفذت عمليات تفتيش مصحوبة بإطلاق قنابل ضوئية، ما اندلاع اشتباكات مع الشبان.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات عدة مناطق من بينها قرية النزلة الشرقية وضاحية شويكة وحارة السلام وضاحية ذنابة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة النطاق واعتدت على المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت في حي الأقصى عند مدخل الضاحية، قبل أن تداهم مبنى مدرسة الأقصى الخاصة وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السلام وضاحية ذنابة شرق طولكرم، مرورا من شارع السكة ودوار اكتابا وشارع نابلس، وتمركزت في حي الرشيد بالضاحية، وفي المنطقة القريبة من جبل النصر في مخيم نور شمس، وأجرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة من عزبة أبو خميش، وتمركزت في محيط مجمع الكراجات، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.