الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
برازيليا/PNN-جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهاماته لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقال خلال فعالية في ريو دي جانيرو: إن ما تفعله إسرائيل ليس حربًا، بل إبادة جماعية يقتل فيها النساء والأطفال.
وأضاف: ليس الجنود الذين يموتون بل النساء والأطفال في المستشفيات، إذا لم تكن هذه إبادة جماعية فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية.
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