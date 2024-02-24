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الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

2/24/2024 3:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برازيليا/PNN-جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهاماته لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.


وقال خلال فعالية في ريو دي جانيرو: إن ما تفعله إسرائيل ليس حربًا، بل إبادة جماعية يقتل فيها النساء والأطفال.


وأضاف: ليس الجنود الذين يموتون بل النساء والأطفال في المستشفيات، إذا لم تكن هذه إبادة جماعية فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية.

MENAFN24022024000205011050ID1107893427

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