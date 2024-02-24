الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) برازيليا/PNN-جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهاماته لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.





وقال خلال فعالية في ريو دي جانيرو: إن ما تفعله إسرائيل ليس حربًا، بل إبادة جماعية يقتل فيها النساء والأطفال.





وأضاف: ليس الجنود الذين يموتون بل النساء والأطفال في المستشفيات، إذا لم تكن هذه إبادة جماعية فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية.