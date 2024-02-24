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أسهم أوروبا تتألق للأسبوع الخامس

2/24/2024 3:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم الأوروبية تألقها للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أنهت جلسة الجمعة الماضية عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي مدعومة من مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قوي، لكن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4% ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة.
وتقدم المؤشر القياسي أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، والفضل في معظم هذه الزيادة يرجع إلى قفزة في أسهم التكنولوجيا بناء على توقعات قوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا.













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