أسهم أوروبا تتألق للأسبوع الخامس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم الأوروبية تألقها للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أنهت جلسة الجمعة الماضية عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي مدعومة من مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قوي، لكن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4% ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة.
وتقدم المؤشر القياسي أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، والفضل في معظم هذه الزيادة يرجع إلى قفزة في أسهم التكنولوجيا بناء على توقعات قوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا.
MENAFN24022024000208011052ID1107893426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.