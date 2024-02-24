الذهب عالمياً يسجل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالميا عند تسوية تعاملات، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تراجع الدولار الأميركي.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 2046.3 دولار للأونصة.
وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من تصريحات مسؤولي الفدرالي على مدار الأسبوع بأن البنك المركزي الامريكي قد يستغرق فترة أطول قبل أن يبدأ خفض الفائدة.
وسجل الدولار الأميركي هذا الأسبوع أول خسائر أسبوعية في حوالي شهرين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مدار الأسبوع، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
MENAFN24022024000208011052ID1107893425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.