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فيتش بصدد خفض تصنيف إسرائيل الائتماني

2/24/2024 3:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم شركة التصنيف الائتماني "فيتش" خفض تصنيف "إسرائيل الائتماني" من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في 10 شباط الجاري، بخفض التصنيف الائتماني.
وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول الماضي، أن "تصنيف إسرائيل الائتماني" سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا.


ويتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين.

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