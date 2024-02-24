فيتش بصدد خفض تصنيف إسرائيل الائتماني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم شركة التصنيف الائتماني "فيتش" خفض تصنيف "إسرائيل الائتماني" من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في 10 شباط الجاري، بخفض التصنيف الائتماني.
وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول الماضي، أن "تصنيف إسرائيل الائتماني" سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا.
ويتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين.
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