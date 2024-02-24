4 أندية عربية تسعي للعبور لدور الـ8 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية

تسعى أربعة أندية عربية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لكي ترافق ثلاث أندية أخري حجزت مقاعدها، وذلك حينما تقام غدا مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقام 8 مباريات في يوم واحد حيث يلتقي سوبر سبورت الجنوب أفريقي مع مودرن فيوتشر المصري، والهلال الليبي مع اتحاد الجزائر الجزائري،حامل اللقب النسخة الأخيرة، في المجموعة الأولي.

وفي المجموعة الثانية يحل الزمالك المصري ضيفاً علي أبوسليم الليبي بينما يلتقي أكاديمة سوار الغيني مع ساجرادا أسبيرانسا الأنجولي.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف دريمز أف سي الغاني فريق الأفريقي التونسي، ويلعب أكاديمية دو لوبيتو الأنجولي مع ريفرز يونايتد النيجيري.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع نهضة بركان المغربي ويستضيف الملعب المالي نظيره ديابل نوار من الكونغو برازافيل.

ويسعي اتحاد الجزائر لتأكيد صدارته للمجموعة الأولي وضمان تأهله لدور الــ8 حينما يحل ضيفاً علي الهلال الليبي، بينما يحل فيوتشر، صاحب المركز الثاني، ضيفاً علي سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

ويتصدر حامل اللقب جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ10 نقاط، وحجز المقعد الأول في دور الثمانية، يليه فيوتشر المصري بـ7 نقاط ثم الهلال الليبي وسوبر سبورت ولكل منهما 3 نقاط، ويحتاج اتحاد الجزائر إلى الفوز لتأكيد صدارته للمجموعة بغض النظر عن نتائج المنافسين.

في المقابل، يسعي موردن فيوتشر المصري لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حيث يحل ضيفاً على سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بإستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان، حيث يحتاج إلى الفوز لمرافقة اتحاد الجزائر إلى الدور التالي، ويفقد فيوتشر جهود نجمه الدولي عمر كمال عبدالواحد الذي انتقل إلى الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وكذلك اللاعبين الأجانب بسبب صعوبة إنهاء اجراءات السفر الخاصة بهم إلى جنوب أفريقيا، عبد الكبير الوادي وجوناثان نجويم وكجالي درامي وحساني اموران وارنولد ايبا، بجانب الثنائي مروان محسن واحمد رفعت للإصابة.

ولم تتوقف الصعوبات عند الغيابات وشكوى الفريق من خوض المباراة نهارا بسبب الأجواء الحارة والرطوبة العالية، ولكنها وصلت إلى عدم الاستقرار الفني حيث كانت إدارة النادي وجهت الشكر للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو قبل أن يتعاقد مع التؤام حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق ولكنهما لم يستمرا أكثر من أسبوع ليرحلا لتدريب المنتخب المصري.

بعدها عينت إدارة فيوتشر تامر مصطفي ليكون المدير الفني الجديد والذي ستكون مواجهة سوبر سبورت هي الأولي له مع الفريق المصري علي المستوي القاري.

في حين لا يملك سوبر سبورت أي فرصة لفقدان نقاط جديدة حيث أن التعادل يجعله خارج دور المجموعات تماماً، لذا سيدخل تلك المباراة بحثاً عن الفوز والحفاظ على فرصه مستغلا عاملي الأرض والجمهور ثم ينتظر نتيجة مواجهة الجولة الأخيرة والتي سيحل فيها ضيفاً على اتحاد الجزائر.

وفي المجموعة الثانية سيكون فريق الزمالك المصري في نزهة بعد أن ضمن تأهله لدور الــ8 حينما يحل ضيفاً علي أبوسليم الليبي ، ويتصدر الفريق المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه أبوسليم الليبي بـ9 نقاط ثم ساجرادا بـ4 نقاط والذي يستضيف في اليوم ذاته أكاديمية سوار الذي لم يحقق أي نقطة في المجموعة وخسر مبارياته الأربع.

ويسعي الزمالك الي استمرار تفوقه القاري معتمداً على الصفقات الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وعلى رأسها أحمد حمدي والفلسطيني ياسر حمد بالإضافة للثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، اللذان لن يشاركا في اللقاء لمشاركتهما مع فريقي بيراميدز وفيوتشر في البطولات القارية هذا الموسم، بجانب أن تلك المباراة ستكون الظهور الأول للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه الجديد.

على الجانب الأخر، يرغب فريق أبوسليم الليبي في تحقيق فوز يمنحه الصدارة ويحسم به تأهله لدور الــ8 قبل أن يحل ضيفاً على ساجرادا في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وفي المجموعة الثالثة، يبدو الوضع معقداً لثلاثة فرق وهي الأفريقي التونسي ودريمز اف سي ولكل منهما 9 نقاط يليهم في الترتيب ريفرز يونايتد النيجيري بـ6 نقاط ولكل منهم فرص التأهل، فيما بات إكاديمية دو لوبيبتو خارج المنافسة حيث لم يحقق أي فوز أو تعادل.

ويستضيف دريمز أف سي فريق الأفريقي التونسي فيما سيكون ريفرز يونايتد في مهمة سهله عندما يحل ضيفا على أكاديمية دو لوبيتو.

وفي المجموعة الرابعة، يسعى فريقا الملعب المالي وسيخوخون يونايتد لانتزاع بطاقة التأهل ومرافقة نهضة بركان ،الذي ضمن التأهل رسميا لدور الثمانية بينما فقد ديابل نوار الأمل رسمياً فلم يحقق سوي نقطة وحيدة من 4 مباريات.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الملعب المالي بـ7 نقاط ثم سيخوخون بـ4 نقاط.

وسيكون نهضة بركان في ضيافة سيخوخون يونايتد ويستضيف الملعب المالي نظيره ديابل نوار.

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