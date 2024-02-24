القمة الشرطية العالمية في دبي تناقش تحديات العلوم الجنائية والمتغيرات العلمية والتكنولوجية

تنطلق في الخامس من مارس 2024م فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، ضمن مؤتمرات القمة الشرطية العالمية والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة الممتدة بين 5 و7 من شهر مارس لعام 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، ويشمل المؤتمر 7 محاور رئيسية تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية لمؤتمر العلوم الجنائية، بناء على التحديات القائمة في مجال العلوم الجنائية واعتبارات التوجهات العالمية في المؤسسات الشرطية الرائدة، والمتغيرات العلمية والتكنولوجية في مختلف أنحاء العالم.

وحول هذا الشأن قال سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن مؤتمر العلوم الجنائية بمثابة حافز للتقدم في هذا المجال، حيث يسلط الضوء على أحدث الإنجازات العلمية والتقنية في العلوم الجنائية التي تُحدث ثورة في كل جانب من جوانب التحقيق في مسرح الجريمة، وتحليل الأدلة، وتحديد الهوية الجنائية، والملاحقة القضائية، والاستباقية والتنبؤ في التحقيقات الجنائية.

وأضاف سعادة اللواء ابن غليطة: يعتبر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة العلمية والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة في مجال الأدلة الجنائية خاصة تلك التي لها إسهامات ملحوظة في الكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها، ويستهدف المؤتمر جميع الخبراء العاملين في مجال العلوم الجنائية من القطاعين الخاص والحكومي بالإضافة إلى جميع الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات والكليات ذات العلاقة بالتخصصات العلمية.

وتابع "يضم المؤتمر مواضيع ومحاور عدة منها، بصمة الرائحة، والتشريح الافتراضي، وتطبيقات علم الجينوم في مجال العلوم الجنائية، علم الأدلة الجنائية الرقمية، والتحليل التقني لحوادث إنترنت الأشياء والعملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العلوم اللغوية وتطبيقاتها في مجال خدمة العدالة، كما وسيتم تداول العديد من المواضيع المتنوعة والتي تقع ضمن مجال الكيمياء الجنائية وعلم النفس.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على مواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وذلك من خلال تزويد الكوادر العلمية والمتخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف العلوم الجنائية، للمساهمة في توفير الأدلة المادية الداعمة لسير التحقيقات من جهة، وتحقيق العدالة أمام الجهات القضائية من جهة أخر، وعبر عقد مثل هذه المؤتمرات التي يلتقي فيها الخبراء والمتخصصون لمناقشة أبرز المواضيع، ولتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ومد جسور التواصل البناء.

من جانبه قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن المؤتمر سيشهد تأسيس شراكات استراتيجية مع جهات دولية من القطاعين الحكومي والأكاديمي للإسهام في دفع عجلة التقدم في مجال المختبرات والعلوم الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم من قبل المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

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