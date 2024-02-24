ما خطورة تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي؟

يقدم الميكرويف مزايا عديدة ويوفر الراحة، بحيث لا يكاد يستغنى عنه أي بيت حول العالم، كما أن لديه سجل سلامة ممتازاً، إلا أن الكثيرين لديهم شكوك حول خطورة طهي وتسخين الطعام باستخدام الميكروويف.

وينصح الخبراء بتخزين الطعام في وعاء زجاجي عند تسخينه، وذلك بسبب الطريقة التي تعمل بها أفران الميكروويف وارتباطها المحتمل بمخاطر الإصابة بالسرطان، حيث تقوم أجهزة الميكروويف بتحويل الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية تحفز الجزيئات الموجودة في الطعام على تسخينها، وينتج الجهاز إشعاعات غير مؤينة تشبه تلك الموجودة في الهواتف المحمولة، وفقا لموقع news9live.

عادة لا يكون هذا النوع من الإشعاع جيدًا بدرجة كافية للتأثير على بنية الحمض النووي أو الذرات، ومع ذلك، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات غير المؤينة يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.



تشير الدراسات إلى أن الميكروويف يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وفي كثير من الأحيان يكون أفضل من طرق أخرى مثل القلي، وتتوقف مخاطر استخدام الميكروويف ببساطة على نوع الوعاء الذي يتم تسخين الطعام فيه.

يؤدي تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي إلى تكوين مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA التي تلوث الطعام أثناء تسخينه، بدلاً من تسخين الطعام في وعاء بلاستيكي في الميكروويف، يجب استخدام وعاء زجاجي لأن مادة BPA أو ثنائي الفينول A هي مادة كيميائية تعطل الغدد الصماء.

ويرتبط تسخين الطعام في الميكروويف في أوعية بلاستيكية ببعض الآثار الصحية الخطيرة على الدماغ أو غدة البروستاتا لدى الأطفال والرضع والأجنة، كما وجدت الأبحاث أيضًا صلة محتملة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ويقول الخبراء إنه تم إجراء العديد من التجارب على تسخين السوائل أو الأطعمة في الأوعية المصنوعة من البلاستيك ناصحين بعدم وضعها في الميكروويف.





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