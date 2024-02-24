مقتل 8 أشخاص في حادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

توفي ثمانية أشخاص بالغين في حادث تصادم مباشر في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الجمعة.

ووقع الحادث المميت حوالي الساعة 06.17 صباحا (14.17 بتوقيت غرينتش) في شارع 7، وهو طريق ريفي في مقاطعة ماديرا، وغرب الطريق 22، حسبما قال خافيير روفالكابا، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع "اس اف جيت".

وأوضح روفالكابا أن الحادث شمل حافلة صغيرة كانت تقل 8 مزارعين في طريقهم إلى العمل وشاحنة ثقيلة يقودها سائق بمفرده. وأشار إلى أن سائقي المركبتين وستة ركاب في الشاحنة لقوا حتفهم وتم إعلان وفاتهم في مكان الحادث.

ونجا شخص واحد في الشاحنة وهو شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى. وأوضح روفالكابا أن حالة الرجل مستقرة.



