Saturday, 24 February 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 8 أشخاص في حادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

2/24/2024 2:17:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي ثمانية أشخاص بالغين في حادث تصادم مباشر في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الجمعة.

ووقع الحادث المميت حوالي الساعة 06.17 صباحا (14.17 بتوقيت غرينتش) في شارع 7، وهو طريق ريفي في مقاطعة ماديرا، وغرب الطريق 22، حسبما قال خافيير روفالكابا، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع "اس اف جيت".

وأوضح روفالكابا أن الحادث شمل حافلة صغيرة كانت تقل 8 مزارعين في طريقهم إلى العمل وشاحنة ثقيلة يقودها سائق بمفرده. وأشار إلى أن سائقي المركبتين وستة ركاب في الشاحنة لقوا حتفهم وتم إعلان وفاتهم في مكان الحادث.

ونجا شخص واحد في الشاحنة وهو شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى. وأوضح روفالكابا أن حالة الرجل مستقرة.


MENAFN24022024000110011019ID1107893388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث