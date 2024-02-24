هدد عائلته بعدم استكمال الدراسة.. خطوبة طفل تثير غضباً على مواقع التواصل في باكستان

أثارت خطوبة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في باكستان غضبًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحا على وشك الزواج، وعلى الرغم من القيود القانونية المفروضة على الحد الأدنى لسن الزواج في البلاد، فقد سلطت هذه القضية الضوء على استمرار مشكلة زواج الأطفال.

والسن القانوني للزواج في باكستان هو 18 عامًا للذكور، أما بالنسبة للإناث فلا يزال 16 عامًا على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين هو 18 عامًا عالميًا.

ورغم أن إقليم السند أصدر تشريعا في عام 2013 لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما لكلا الجنسين، إلا أن هذا التغيير لم يتم تنفيذه على الصعيد الوطني، وهو ما أثار انتقادات حادة، خاصة بعد ظهور تفاصيل مفادها أن الصبي هدد عائلته بأنه لن يواصل دراسته إلا إذا سمحت له بالزواج من الفتاة، فرضخت العائلة لتهديده وخطبتها له استعداداً للزفاف.

وفقًا لموقع Reviewit، تشير التقارير إلى أن حفل الخطوبة التقليدي قد تم بالفعل، حيث تحدثت الوالدتين إلى وسائل الإعلام، ومن المثير للصدمة أن والدة الفتاة، التي تزوجت وهي في السادسة عشرة من عمرها، أعربت عن قبولها زواج ابنتها المبكر، مستشهدة بتجربتها الخاصة، وبالمثل، فإن والدة الصبي، على الرغم من زواجها في سن 25 عاما، دعمت رغبة ابنها في الزواج في هذه السن المبكرة.



