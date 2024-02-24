متنزه هيلو كيتي في طوكيو يغلق أبوابه بسبب تحذير من هجوم إرهابي

أغلق المتنزه الترفيهي الذي يتضمن شخصية هيلو كيتي الكرتونية الشهيرة في طوكيو أبوابه اليوم السبت بسبب تحذير من هجوم "إرهابي" ورد عبر البريد الإلكتروني، بحسب ما أعلنته الشركة المشغلة.

وقال متنزه سانريو بورولاند على موقعه الإلكتروني "سنغلق أبوابنا مؤقتا اليوم لأننا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا ومقدمي عروضنا والموظفين في الموقع كما ينبغي في الوقت الحالي".

هيلو كيتي من ابتكار شركة سانريو وتحتفل بالذكرى الخمسين لها هذا العام، وهي من أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان.

وتستخدم شخصية القطة اللطيفة التي ليس لها فم لتسويق كل شيء، من الألعاب وحتى الطائرات، كما تستخدمها الحكومة اليابانية للترويج للسياحة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الشرطة التي تفقدت المتنزه بعدما تلقت التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي شيء مريب. ولم تذكر الهيئة مصدرا لمعلوماتها.





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