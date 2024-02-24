الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .
وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
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