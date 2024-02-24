الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.