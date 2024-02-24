قفز بالحبل من جبل عالٍ.. طريقة وفاته لم تكن متوقعة في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شاب بشكل مأساوي في الهواء أثناء القفز بالحبال من أحد المرتفعات.

وبحسب موقع "ذا صن"، أصيب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بنوبة قلبية أثناء قفزه فوق وادٍ في تشيلي في جنوب أمريكا.

وذهب رجال الإطفاء لإنقاذ جثة الضحية العالقة بالحبل في الهواء.

وتم إجراء مناورات الإنعاش قبل نقل الشاب إلى أحد مرافق الرعاية الصحية، وأعلن نبأ وفاته في وقت لاحق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشاب يعاني من مشكلة صحية قبل قفزه من الجبل.



لبنان 24