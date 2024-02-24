الاحتلال يعتقل شقيقين ويقتحم مخيم العين في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي، بعد العبث، وتخريب ممتلكات منزلهما.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من محورها الغربي، وتمركزت على مداخل وقرب مخيم العين، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.
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