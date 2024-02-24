الاحتلال يعتقل شقيقين ويقتحم مخيم العين في نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي، بعد العبث، وتخريب ممتلكات منزلهما.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من محورها الغربي، وتمركزت على مداخل وقرب مخيم العين، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.