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انهيار قوي لدولار السوق السوداء أمام الجنيه المصري

2/24/2024 2:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بقوة لتسجل في هذه الأثناء تراجعًا بأكثر من 10% نزولًا لـ 55 جنيه للدولار تقريبًا.
ويفيد متعاملون إلى سقوط الدولار حتى 52 جنيه للدولار في بعض المعاملات.
ووفق بياناتنا سجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 72 جنيه للدولار، وتقارب نسبة السقوط الآن من أعلى قمة سجلها الدولار 23%.
شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بعد الكشف عن صفقة استثمارية كبرى.













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