شويغو: قريبا سيستلم الجيش الروسي مسيرات جوية تعمل بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارة لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، إن العمل يجري لتزويد الجيش بطائرات بدون طيار، يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي تؤديه الطائرات بدون طيار خلال العملية العسكرية الخاصة. وشدد شويغو على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيزيد من كفاءة استخدام المسيرات الجوية.

وأشاد شويغو ببندقية كلاشينكوف الآلية الهجومية، ووصفها بأفضل بندقية هجومية، والعالم كله يعرف ذلك.



من جانبه، عرض نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الفريق يفغيني تسينديايكين، على الوزير شويغو عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا.



وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة، تتصدى لكامل إمكانيات المجمع العسكري الصناعي للناتو.



وأجاب شويغو: "العالم كله يفهم أن أفضل رشاش هو كلاشينكوف. ولكنهم رغم ذلك، ما زالوا يحاولون".

RT