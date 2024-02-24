Saturday, 24 February 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد لحظة تفكك جناح طائرة في الجو وسط ذعر المسافرين بأمريكا

2/24/2024 2:07:24 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأميركية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجوّ.

وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجوّ.

وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.

لبنان 24

MENAFN24022024000208011052ID1107893352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث