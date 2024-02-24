شاهد لحظة تفكك جناح طائرة في الجو وسط ذعر المسافرين بأمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأميركية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجوّ.
وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجوّ.
وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.
لبنان 24
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