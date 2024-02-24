شاهد لحظة تفكك جناح طائرة في الجو وسط ذعر المسافرين بأمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأميركية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجوّ.

وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجوّ.



وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.

لبنان 24