بالفيديو.. حادث تصادم يشمل 100 سيارة على طريق سريع بالصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت وسائل إعلام رسمية في الصين ،يوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، بسبب الظروف الجوية القاسية.

وذكرت شرطة المرور، في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.



وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

سكاي نيوز