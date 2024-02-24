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شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع النطاق

2/24/2024 2:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وأنها تتصدى له في نفس الوقت.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية، ماري إيف بريتون، في بيان: إن "انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق، والقوة تسيطر بنشاط على الهجوم".


وكشفت بريتون أن "الوضع يتطور بسرعة" مؤكدة "عدم تأثير ذلك على الشرطة".


وأضافت: "في هذا الوقت، لا توجد تداعيات معروفة على شركاء السلامة والأمن في كندا أو في الخارج".


ولم تتوفر معلومات حول المصدر المشتبه به للهجوم.


وأطلقت الشرطة الكندية تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين".


وبمساعدة وكالة التشفير الوطنية الكندية التي تزود أوتاوا بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الإشارات الأجنبية، قالت الشرطة إنها لا "تزال تقوم بتقييم حجم ونطاق الاختراق الأمني".

RT

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